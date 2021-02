Sipbachzeller laufen Sturm gegen ein geplantes Recyclingwerk für Altreifen

In der Wohngemeinde Sipbachzell kocht die Volksseele, seitdem die Pläne zur Errichtung eines Reifen-Recyclinganlage im örtlichen Gewerbepark bekannt wurden. Mandatare der FPÖ und SPÖ beteuern, über das Vorhaben erst seit einer Vorstandssitzung am Donnerstag informiert zu sein. Verhandelt wird das Projekt allerdings schon am Montag im Gasthaus Zirbenschlössl.