Singkreis unterstützt Bau eines Spitals in Ghana

Am 21. Juni wollte der Singkreis Wim ein Benefizkonzert veranstalten. Wegen Corona musste es abgesagt werden. Die geplante Spende für die Errichtung eines regionalen Krankenhauses in Ghana wird dennoch geleistet. 1500 Euro gingen nach Ghana. "Wir telefonieren fast täglich mit unseren örtlichen Kontaktpersonen und können garantieren, dass jeder Euro auch dort ankommt", erklärt Regina Heitzinger aus Edt bei Lambach. Der aus Ghana stammende Priester Samuel Balkono, der in der Welser Herz-Jesu-Pfarre tätig ist, hat das Projekt 2017 ins Leben gerufen. Damals erkrankte seine Schwester schwer: "Das nächste Spital war acht Stunden entfernt", berichtet der Priester. Seither wurde ein Baugrund gekauft und der Rohbau aufgestellt. Jetzt beginnt der Innenausbau.