"Sind laufend im Kontakt mit Migrantenvereinen"

Wie gestern berichtet, fordert die Welser ÖVP mehr Initiativen und Aufklärungsarbeit der Stadt, um die Impfquote bei Menschen mit Migrationshintergrund zu erhöhen und spricht von einem "Versagen der Integrationspolitik."

VP-Spitzenkandidat Andreas Weidinger kritisierte, dass der direkte Kontakt zu Migrantenvereinen fehle. Das will Integrationsreferent Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FP) so nicht stehen lassen. "Wir stehen natürlich in Kontakt mit den Vereinen, sowohl persönlich als auch telefonisch, etwa mit dem albanischen oder bosnischen Kulturverein", sagt Kroiß. Als Beispiele nennt er eine Corona-InfoVeranstaltung in der Stadthalle im Vorjahr, zu der alle Vereine eingeladen wurden, sowie eine weitere im März in der VHS Noitzmühle. Beim Fest der Kulturen am Samstag hätte es ein niederschwelliges Impfangebot ohne Anmeldung gegeben, diese Veranstaltung wurde aber von der Volkshilfe wegen der hohen Infektionszahlen abgesagt. Gemeinsam mit den Vertretern der Migrantenvereine werde aber geprüft, wo niederschwellige Impfangebote möglich seien.

Gestern präsentierte die FPÖ bei einer Pressekonferenz die Idee der Viertelmanager, die mit Sozialarbeitern und Mediatoren von Wohnen im Dialog der Volkshilfe zusammenarbeiten sollen, um die Wohnqualität zu steigern und das soziale Klima im Wohngebiet zu verbessern.