Silvester-Krawalle in Wels: „Das sind keine Bagatelldelikte“

Die vielen Brandlegungen in drei Welser Stadtteilen hätten auch schlimmer ausgehen können, wäre die Feuerwehr nicht rechtzeitig an Ort und Stelle gewesen.

Ein mit Pyrotechnik in die Luft gesprengtes Fahrzeug, eine verbarrikadierte Feuerwehrzufahrt und ein Mob, der an brennenden Müllcontainern Gefallen findet: Die Welser Silvesternacht mit 17 Brandeinsätzen wirft Fragen auf. Etwa jene, ob die Welser Polizei genügend vorbereitet war. Im Interview sieht Stadtpolizeikommandant Klaus Hübner keine Versäumnisse. Vergleiche mit den Krawallen in der Linzer Halloweennacht weist er entschieden zurück.