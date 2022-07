SilberHolz übernimmt Tischlerei Sammer

Mit 1. Juli hat das Offenhausener Familienunternehmen SilberHolz 15 Mitarbeiter – rund ein Drittel der Belegschaft – von der in Konkurs geschlitterten Pichler Tischlerei Sammer übernommen.

"Die Produktionshallen haben wir angemietet, die Aufträge mit einem Volumen von rund zwei Millionen Euro übernehmen wir und werden sie bis zum nächsten Jahr abarbeiten", sagt Firmenchef Norbert Silber im Gespräch mit den OÖNachrichten. Der Holzverarbeiter hat seit 2011 auch die Tischlerei als Gewerbe angemeldet, sich bisher vor allem aber auf die Produktion von Sitzgarnituren und -möbel für den Außenbereich sowie Spielgeräte und die Fertigung von Holzhütten etwa für Adventmärkte spezialisiert. Nun würden sich neue Möglichkeiten auch für den Innenbereich ergeben, betont Silber. Mit den gut ausgebildeten Fachkräften könnten Fertigungsprozesse optimiert und automatisiert werden.

Der Jahresumsatz des Unternehmens lag zuletzt bei rund 3,5 Millionen Euro und soll mit der Erweiterung und dem zweiten Produktionsstandort auf rund 4,5 Millionen Euro wachsen.

Mit den 15 Sammer-Mitarbeitern erhöht sich der Mitarbeiterstand auf derzeit 40, einige würden aber in nächster Zeit in Pension gehen. Silber kennt einen Teil seiner neuen Mannschaft bereits aus seiner Lehrzeit zum Tischler und Drechsler, die er bei der Firma Sammer, die sich in unmittelbarer Nähe zum Stammbetrieb befindet, absolviert hat. (krai)