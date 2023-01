Sieg beim Schachturnier

Es hat sich aufgrund seiner guten Platzierungen bei den Schülerliga-Turnieren schon abgezeichnet, dass Mario Edlbauer bald ein Turniersieg gelingen könnte. Zur Freude der Veranstalter war das nun beim Hofkirchner Turnier der Fall, das das junge Schachtalent des SV Hofkirchen für sich entscheiden konnte. Mit einer Rekordteilnehmerzahl – nämlich 41 jungen Schachspielern – ging am Wochenende das 3. Schülerliga-Turnier im griechischen Restaurant Samos über die Bühne. Bürgermeister Josef Gadermeier begrüßte die jungen Denksportler und nahm am Ende auch die Siegerehrung vor.

Gespielt wurde in zwei Gruppen: U8 und U10 sowie U12 und U14. "Das Turnier war geprägt von Fairness und sportlicher Disziplin", so die Veranstalter. Ausgewertet wurde getrennt in allen vier Altersklassen. Hinter dem Hofkirchner Tagessieger Mario Edlbauer belegten Astrit Lezi aus Ried und Michael Daxner aus Frankenburg die weiteren Stockerlplätze in der U14-Wertung. Auch der jüngste Teilnehmer des Turniers, der fünfjährige Karl Doppelbauer, durfte sich über einen Pokal freuen.

