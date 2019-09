Sieben Tanzsäle, damit die Lebensfreude sprudelt

"Wo sich die Lebensfreude trifft" steht in großen Lettern auf einer der Wände in den neuen, großzügigen Räumen der Tanzschule Hippmann, in denen sich Gäste vom ersten Augenblick an wohlfühlen. Nach vier Jahrzehnten auf dem Kaiser-Josef-Platz wechseln die Hippmanns nun ins Gerstl-Haus (Pollheimerstraße 7). Die zweite Generation der Familie bietet dort Tanzvergnügen auf knapp 2500 Quadratmetern sieben Tage pro Woche an – erstmals in sieben Sälen, die sich alle auf einer Ebene befinden und barrierefrei zugänglich sind.

Hier können Kursbesucher ihre ersten Tanzschritte lernen oder ihr Können perfektionieren, hier unternehmen Mädchen ihre ersten Gehversuche als Ballett-Eleven, hier proben die Mädchen und Burschen der Tanzwerk-Crew ihre neuesten Choreographien.

Ballgefühl in Freizeitkleidung

Damit allerdings nicht genug: Christoph Hippmann (41) und sein um zwei Jahre jüngerer Bruder Jörg öffnen ihre neuen Räume jeden Freitag und Samstag (ab 20 Uhr) als Tanzlokal für jedermann. "Und einmal im Monat wird dort zu Livemusik von Helmar Hills Ansa-Partie, Piano Frizz oder dem PT Art Orchester getanzt. Die Auftrittstermine bis März sind bereits fixiert", sagt Christoph Hippmann: "Das wird dann ein Ballerlebnis – allerdings in lockerer Atmosphäre, also in bequemer Freizeitkleidung und ohne einer Krawatte und ohne Sakko."

Die Brüder Hippmann rollen für tanzbegeisterte Paare auch in anderer Form den Teppich aus: Wer zu den Wochenend-Tanzabenden kommt und eine Konsumationsrechnung eines Welser Restaurants vom gleichen Abend vorweisen kann, erhält an der Bar ein Glas Prosecco. Ein kulinarisch gelungener Abend kann also im neuen Tanzlokal ausklingen – sozusagen als Sahnehäubchen.

Derzeit arbeiten bei der Tanzschule Hippmann zehn Angestellte und 30 geringfügig beschäftigte Mitarbeiter. Mit dem Welser Alex Grubmayr wurde ein erfahrener Barchef gewonnen.

In einem Tanzsaal wird auch "Playoke" angeboten – im Saal stehende Tänzer versuchen die Bewegungen der Akteure auf der Leinwand nachzumachen. Wer das perfekt macht, sammelt Punkte und versucht so, seine nebenstehenden Mittänzer zu bezwingen. Das Spiel ist eine Idee des Schleißheimers Markus Beyer, die vielfach in asiatischen Themenparks realisiert wurde. Übrigens, die "Vortänzer" auf Beyers Videos sind seit Jahren Jörg Hippmann und Mitglieder seiner Tanzwerk-Crew. "Nun gibt es Playoke erstmals in Österreich", sagt Christoph Hippmann.

Wüdara Gschnas im Tanzlokal

Das Tanzlokal kann auch für private Zwecke wie Hochzeiten, Firmen- oder Weihnachtsfeiern gemietet werden. Bereits gebucht ist der 8. Februar 2020: Der Round Table 6 lädt an diesem Abend zu seinem traditionellen "Wüdara Gschnas".

Hippmanns Tanzkursangebote in den Bezirksstädten der Region bleiben weiterhin bestehen.

Artikel von Friedrich Müller Lokalredakteur Wels f.mueller@nachrichten.at