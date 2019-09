Sie sind die guten Seelen der Vereine in der Region

Nicht nur der Wahlkampf ist in der heißen Phase angekommen. Endspurt ist auch bei der Kür der Ehrenamtlichen des Jahres angesagt, zu der das Sportland OÖ gemeinsam mit den OÖNachrichten, den Tips, Life Radio und TV1 aufgerufen hat.

In der Region Wels und Wels-Land führen aktuell drei engagierte Sportfunktionäre das Ranking an. Auf Platz eins liegt derzeit der Welser Mario Peneder, mit Spitznamen "Schwimmkönig" von Wels. Der 57-Jährige leitet die Schwimmabteilung des Welser Turnvereins und engagiert sich seit 36 Jahren für den Schwimmsport. "Ich freue mich natürlich riesig darüber", sagt er im Gespräch mit den OÖN. "Eine Mutter von zwei unserer besten Schwimmer hat mich nominiert. Über soziale Medien hat sich das dann rasch verbreitet. Ich werde in der Stadt sehr oft darauf angesprochen", erzählt Peneder. Pro Woche investiert er 20 bis 30 ehrenamtliche Stunden in den Sport. Er ist vorwiegend mit der Organisation beschäftigt, stellt etwa das jährliche internationale Speedo-Meeting im Welldorado auf die Beine. Der Schwimmverein mit 175 Nachwuchssportlern gehört hierzulande zu den erfolgreichsten.

Fleißig gevotet wird auch für Rudolf Binder vom SV Entholzer Pichl, der derzeit auf Platz zwei rangiert. Der 67-Jährige widmete sich nach seiner aktiven Zeit als Spieler dem Nachwuchs als Trainer und Nachwuchsleiter und pfeift heute noch Spiele der Kinder- und Jugendmannschaften. Seit 1997 ist er Obmann-Stellvertreter beim SV Pichl. Außerdem führt er seit 2013 unentgeltlich die Kantine im Sportheim und ist Ausschank-Chef beim jährlichen Open-Air in Pichl.

Auf Platz drei liegt Martin Hintenaus vom Welser Verein FCN-Baskets. Die FCN-Basketball-Arena nennt er selbst sein zweites Wohnzimmer. Der 44-Jährige kümmert sich um Sponsoren, den Hallen-auf- und -abbau, die Organisation von Feriencamps und ist hauptverantwortlich für den rasanten Aufstieg der "Baskets" zum mit Abstand größten Basketball-Nachwuchsverein Oberösterreichs.

In den nächsten Tagen holen wir die drei Bestplatzierten aus den Bezirken Grieskirchen und Eferding vor den Vorhang. (krai)

Helfer vor den Vorhang

200.000 Ehrenamtliche halten den Betrieb in oberösterreichischen Sportvereinen am Laufen. Wer wird Ehrenamtlicher des Jahres? Noch bis zum Montag, 30. September, können Sie unter nachrichten.at/ehrenamt für Ihre Favoritin oder Ihren Favoriten Ihre Stimme abgeben. Die Gewinner werden bei einer großen Abschlussveranstaltung am 30. Oktober in den Promenaden Galerien in Linz geehrt.