"Sie ließ nicht locker und rang mir ein Versprechen ab"

Die erste Anfrage beantwortete Jutta Dorfner-Zohner mit einem klaren Nein. Etwas später habe sie den Entschluss gefasst, ihre Komfortzone zu verlassen, "wo eh schon alles bestens gelaufen ist". Gestern wurde die neue Welser Landesgerichtspräsidentin im Beisein namhafter Vertreter der Justiz und unter dem Applaus ihrer Kollegen und des Landeshauptmanns in ihr neues Amt feierlich eingeführt.

Die 58-jährige Ebenseerin erschien in Begleitung ihres Ehemanns Andreas und der zwei erwachsenen Töchter. In ihrer Rede verglich sie das neue Aufgabenfeld mit ihrer früheren Tätigkeit: "Als Gerichtsvorsteherin in Vöcklabruck waren Durchsetzungsvermögen, wertschätzende Mitarbeiterführung und eine gerechte Arbeitsverteilung gefragt. Daran hat sich nichts geändert." Als Fürsprecherin nannte die neue Präsidentin ihre Vorgängerin Hildegard Egle, die sie auserkor und als Nachfolgerin aufbaute. "Sie ließ nicht locker und rang mir schlussendlich ein Versprechen ab." Die Vorredner der neuen Präsidentin widmeten sich ausführlich den aktuellen Turbulenzen in der Justiz. Erich Dietachmair, Präsident des Oberlandesgerichtes Linz, konstatierte einen Vertrauensverlust aufgrund der Vorgänge im parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Mit der geplanten Schaffung eines unabhängigen Bundesstaatsanwaltes müsse es gelingen, die Justiz zu entpolitisieren.

Der nunmehrige OLG-Chef war früher ebenso Richter am Welser Landesgericht wie Daniela Engljähringer von der österreichischen Richtervereinigung. Diese attestierte ihrer Kollegin Dorfner-Zohner, mit der sie die Richterausbildung absolviert hatte, einen wachen Geist, eine fürsorgliche Ader und den für Menschen aus dem Inneren Salzkammergut so typischen Frohsinn.

Landeshauptmann Thomas Stelzer wünschte der neuen Präsidentin viel Erfolg und ging wie Dietachmair und Engljähringer auf die aktuellen Streitigkeiten ein. Man solle die Justiz unabhängig arbeiten lassen. Es sollte aber jeder auch in dem eigenen Feld bleiben und die Justiz nicht für eigene Zwecke missbrauchen. Damit war allem Anschein nach der politische Gegner gemeint.