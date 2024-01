Sicherheitsgipfel zu Silvesternacht: Verstärkte Prävention angekündigt

Brennende Papiercontainer und Autos, das Versperren von Zufahrtswegen: Nachdem es in der Noitzmühle in Wels zu zahlreichen kriminellen Aktionen gekommen war, lud Vizebürgermeister und Sicherheitsreferent Gerhard Kroiß gestern zu einem Sicherheitsgipfel ein. Gemeinsam mit Vertretern von Rotem Kreuz, Feuerwehr und Polizei besprach er, wie die Stadt auf diese Vorkommnisse reagieren kann.

Einigkeit herrschte bei allen, dass es ein hartes Durchgreifen gegen die jugendlichen Täter brauche, heißt es in einer gemeinsamen Aussendung. Zudem wurden verschiedene Schritte angekündigt, um die Prävention zu verstärken. Mit Vertretern der LAWOG und der Welser Heimstätte wurde vereinbart, dass es über die Jugendtreffs der Stadt, Streetworker, den Österreichischen Integrationsfonds sowie die Polizei verstärkt Aufklärung über die rechtlichen Folgen geben wird. Die Kulturvereine werden über die Arbeit von Ehrenamtlichen bei Feuerwehr und Rotem Kreuz aufgeklärt.

Die Jugendlichen seien in der Silvesternacht gruppenweise unterwegs gewesen und hätten sich gegenseitig aufgestachelt, heißt es in der Aussendung. Die Gesprächspartner gaben ein gemeinsames Statement ab: "Wir müssen den Jugendlichen klarmachen, dass sie durch solche Aktionen Menschen in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld gefährden. Jene Polizisten sowie Mitarbeiter und Ehrenamtliche der Feuerwehr und des Roten Kreuzes, die in dieser Nacht ihren Dienst versahen und durch ihren Einsatz Schlimmeres verhinderten, wurden absichtlich bei ihrer Hilfeleistung behindert – dies ist absolut inakzeptabel", lautet das Urteil der Teilnehmer des gestrigen Sicherheitsgipfels.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.