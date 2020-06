Sicherheit hat in Heimen weiterhin Vorrang

In den Welser Seniorenheimen können Angehörige die Bewohner ab sofort täglich, Montag bis Sonntag, von 13.30 bis 16.30 Uhr, ohne Terminvereinbarung besuchen. Wer außerhalb dieser Zeiten kommen möchte, muss das bei der Hausleitung ankündigen. Besuche in den Zimmern sind ebenso möglich wie im Garten oder in den nach wie vor eingerichteten Besuchszonen. Mund-Nasen-Schutz muss weiterhin getragen werden, und die Hände müssen vor dem Betreten des Heimes desinfiziert werden.

Für die Generationentreffs ist eine Anmeldung bei der Leitung unbedingt notwendig (15-Personen-Grenze). Alle Aktivitäten, die in Kleingruppen und mit dem nötigen Sicherheitsabstand durchgeführt werden können wie Vorträge, Gedächtnistraining, Gymnastik, Yoga, finden statt. Gleiches gilt für die Mittagstische in der Vogelweide, in der Knorrstraße und in Lichtenegg.