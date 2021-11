Sicherer Schulweg für Volksschüler in der Vogelweide

Ziel der Aktion ist es, auf Gefahrenstellen am Schulweg aufmerksam zu machen und sichere Querungs-, Ein- und Ausstiegsstellen zu definieren. Ein Umgebungsplan für einen sicheren Schulweg wurde nun vor kurzem an die Schülerinnen und Schüler übergeben.

An der Entwicklung der Pläne waren neben Lehrkräften, Polizei und KFV-Verkehrsexperten natürlich auch Schüler und Eltern beteiligt. Es gab vorab Begehungen und Befragungen via Fragebögen. Auch im Unterricht waren Probleme und Gefahrenstellen Thema. Auf Basis der gesammelten Informationen wurde der sicherste Schulweg ermittelt und in Planform grafisch aufbereitet.