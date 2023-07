Show in der Hofreitschule mit Welser Topstylisten

Florentina und Arber vom Welser Salon Hairline liefen am Freitagabend in der Spanischen Hofreitschule in Wien zu kreativer Höchstform auf. Das Kitzbüheler Modelabel Sportalm feierte im privaten Rahmen und mit zahlreichen Promis seinen 70. Geburtstag. Zuvor gab es ein Styling von den Welser Stylisten. Florentina und Arber waren Teil des Creativ-Teams und machten die rund 40 Models und Stars in Sachen Hairstyle und Make-up für den Catwalk flott.

Der Ausflug in die Welt des Showbiz und des Red Carpet war eine spannende Erfahrung für die beiden: "Es ist unbeschreiblich, mit so vielen Kolleginnen und Kollegen backstage an einem Strang zu ziehen und an den Kreationen eines so glamourösen Gesamtwerks beteiligt zu sein", schwärmten Florentina und Arber.

Auf der Gästeliste standen viele klingende Namen: Boris Beckers Tochter Anna Ermakova, Amira Pocher, Ex-Skistar Maria Höfl-Riesch, Moderatorin Arabella Kiesbauer u. v. a. folgten der Einladung des bekannten Mode- und Trachtenlabels. Während die Sportalm-Models mit intensiv schwarz umrandeten Augen das Publikum fesselten, wurden den Tänzerinnen Katzenaugen geschminkt.

Im Zentrum des Geschehens standen freilich die neuen Outfits des Kitzbüheler Modeunternehmens, das dem nächsten Frühling und Sommer mit prachtvollen Farben und Mustern begegnet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper