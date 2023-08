Shopping Night in Wels wird erstmals ausgeweitet

Am Freitag vor Schulbeginn findet in Wels traditionell die Shopping Night statt. Heuer wird es erstmals in der letzten Ferienwoche von 4. bis 8. September eine Shopping Week geben. Neben den Innenstadtgeschäften und Lokalen machen auch die Shops in den Einkaufszentren max.center und SCW sowie XXXLutz mit einem bunten Programm und Aktionen mit. Der Möbelriese wird anlässlich "100 Tage Neueröffnung" seines Welser Möbelhauses einen 1000 Meter langen roten Teppich in der Innenstadt ausrollen.

XXXLutz-Unternehmenssprecher Thomas Saliger betont, man wolle die Werbekraft des Unternehmens nutzen und auch viele Konsumenten aus dem großen Einzugsgebiet nach Wels bringen.

Michael Wipplinger, Obmann der Welser Kaufmannschaft, ist vom neuen Konzept überzeugt: "Sowohl die zeitliche als auch die räumliche Ausweitung der Shopping Week finden wir besonders ansprechend, nur so können wir ein attraktiver Erlebnisort für ganz Österreich sein", sagt er.

Am 8. September endet die Woche mit der Shopping Night. In der Innenstadt haben viele Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet. Beim Glücksrad am Bawag-Platz können Kunden mit einer Rechnung ab 100 Euro aus der gesamten Shoppingwoche wertvolle Preise wie Wels Cards gewinnen.

