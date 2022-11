Shop St. Pius feiert Wiedereröffnung

Angeboten werden Laternen, Brotdosen, Spiele, Vogelhäuser, Vasen, Schüsseln, handgeschöpftes Papier und vieles mehr. Zur Feier des Tages gibt es auch das Pius Bräu zu verkosten. In St. Pius arbeiten derzeit 171 Menschen mit Beeinträchtigungen in den Werkstätten oder in der Integrativen Beschäftigung – zum Teil auch bei externen Firmen.

Der Shop hat künftig wieder von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12 Uhr geöffnet.