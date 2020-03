Sesselrücken in Eberstalzell:Günther See wird neuer Bürgermeister

EBERSTALZELL. Die Bürgermeisterrochaden gehen weiter: VP-Ortschef Franz Gimplinger (61) kündigte mit 31. März seinen Rückzug an. Sein Nachfolger steht vor der Wahl am 2. April im Eberstalzeller Gemeinderat angesichts der absoluten Mehrheit der Volkspartei bereits fest. Günther See, seit 2015 Vizebürgermeister, übernimmt.

Der 60-jährige Unternehmer ist im Bereich Medientechnik tätig, verheiratet und Vater von fünf mittlerweile erwachsenen Kindern. Er wurde von seinem Freund Franz Gimplinger in die Politik geholt und ist auch dessen Wunschnachfolger.

Für einen Generationswechsel hat sich die ÖVP nicht entschieden. „Das ist gar nicht so einfach mit den Jungen“, sagt See. „Aber eines meiner Ziele ist es, unser Team in den nächsten Jahren zu verjüngen, erstes Signal dafür ist Doris Seyr, die Vizebürgermeisterin wird.“ Er werde für eine Periode zur Verfügung stehen. Voraussetzung ist natürlich, dass er das Vertrauen der Gemeindebürger bei der Bürgermeisterwahl im Herbst 2021 erhält.

Bürgermeister Franz Gimplinger stand fast 18 Jahre an der Gemeindespitze. Der Gebäudemanager bei der Landwirtschaftskammer geht mit April auch in den beruflichen Ruhestand. Als einen Meilenstein in seiner Amtszeit bezeichnete er den Autobahnanschluss an die A1 im Jahr 2009, der eine Reihe von Betriebsansiedlungen nach sich zog und die gute finanzielle Basis für die 2800-Einwohner-Gemeinde legte. „Wir haben aktuell rund 2000 Arbeitsplätze und den Vorteil, dass die Betriebe sehr weit weg von den Siedlungen sind. Wir sind auch eine beliebte Wohngemeinde und wachsen weiter“, sagt Gimplinger.

Sein Nachfolger arbeitet gerade an einem Mobilitätskonzept mit den Unternehmen. „Unser Ziel ist, dass nicht alle mit dem Auto zu den Arbeitsplätzen in unserer Gemeinde fahren. Dafür haben wir ein Pilotprojekt mit der FH Steyr gestartet. Mit einer speziellen Software sollen sich die Arbeiter und Angestellten vernetzen, Fahrgemeinschaften bilden, auch E-Carsharing ist ein Thema“, sagt See. Jeder könne einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, betont er.

Durch die hohe Finanzkraft der Gemeinde sei auch der Spielraum für neue Projekte hoch. Im Bereich Kinderbetreuung sei man bereits sehr gut aufgestellt, von der Krabbelstube, über den Kindergarten bis zum Hort.

Besonders betont Günther See die gute Zusammenarbeit mit den beiden Fraktionen SPÖ und FPÖ im Gemeinderat. „Die meisten Entscheidungen fallen einstimmig, wir nehmen auch Ideen von den anderen auf.“

Günther See, wird am 2. April im Gemeinderat zum neuen Bürgermeister gewählt

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Eberstalzell Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at