Seit dem Jahr 1864 besteht die Sparkasse in Eferding bereits. Jetzt hat es mit Michaela Schwinghammer-Hausleithner erstmals eine Frau in die oberste Chefetage geschafft. Die 45-Jährige ist seit April Vorstandsvorsitzende der Regionalbank Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen mit 112 Mitarbeitern und 14 Filialen. Sie folgt dem Steegener Leopold Ecklmair nach, der sich in die Pension verabschiedet hat.