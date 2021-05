Die Dokumentation handelt von einem Vater, der in Kolumbien um die Freilassung seiner inhaftierten Tochter kämpft. Das Verhängnis begann im Dezember 2011, als die damals 23-jährige Nathalie von ihrem kolumbianischen Freund in eine Falle gelockt wurde. In ihrem Gepäck fanden Polizisten am Flughafen von Bogota 2,4 Kilogramm Kokain. 1262 Tage saß Nathalie in der kolumbianischen Hauptstadt in einem Frauengefängnis ein. Ihr Vater Robert Höfer, der seit mehreren Jahren in Wels lebt, setzte während