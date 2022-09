Septemberkonzerte im Kulturcafé Pichl

Der gebürtige Deutsche widmet sich seit über 30 Jahren der Flamencomusik auf der Gitarre und unterrichtet unter anderem an der Juilliard School in New York.

Am 16. September um 19.30 Uhr kann dann endlich das Konzert von Marie Spaemann stattfinden, das im Sommer kurzfristig abgesagt werden musste. Die klassisch ausgebildete Cellistin und Sängerin schlägt mit ihren selbst komponierten Stücken eine musikalische Brücke zwischen Klassik und Pop und feiert damit seit einigen Jahren internationale Erfolge.