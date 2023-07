Sensationsfund aus Wels beweist Verbindungen zwischen antikem Rom und China

1918 wurde in Wels bei Ausgrabungen gemeinsam mit mehreren Fundstücken aus dem 2. Jahrhundert nach Christus ein Messergriff aus Elfenbein gefunden. Darauf eingeritzt waren ungewöhnliche Zeichen. Bisher wurden sie mit dem antiken Persien in Verbindung gesetzt. Erst der Besuch des deutschen Experten Stefan Pfahl brachte eher zufällig ans Licht: Der Messergriff stammt aus der Stadt Niya im heutigen Südchina. "Das ist bemerkenswert, weil es bisher der westlichste Fund dieser Art ist, der die Verbindung zwischen Rom und China zeigt", sagt Pfahl.

Der Sensationsfund war Jahrzehntelang im Depot des Welser Stadtmuseums verschwunden. Da Ovilava, wie der römische Name von Wels lautete, im 2. Jahrhundert eine der wichtigsten Städte des römischen Reichs nördlich der Alpen war, fallen dort tausende Funde an, die oftmals nicht eingehend untersucht werden können. Das war auch bei dem Messergriff der Fall.

Die heutige Kuratorin des Stadtmuseums, Renate Miglbauer, entdeckte den Messergriff in den 90er Jahren jedoch wieder und erkannte seine Besonderheit. "Elfenbein-Objekte sind schon deshalb besonders, weil das Material Luxusgüter vorbehalten war. Das beweist den Reichtum der antiken Stadt Ovilava. Dazu kommen die Schriftzeichen, die sehr unüblich sind", sagt die Archäologin.

Obwohl die Inschrift nicht zu entziffern war, ließ Miglbauer das Stück restaurieren. Das empfindliche Elfenbein war zu trocken gelagert worden, die resultierenden Schäden mussten behoben werden. Anschließend nahm die Archäologin den Griff in die Dauerausstellung auf.

Ehrengeschenk für Tadara

Dort bestaunten ihn über die Jahre viele Besucher. Im Vorjahr entdeckte schließlich Stefan Pfahl, Professor für Archäologie an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, das Stück. Als Miglbauer ihm das Stück mit der rätselhaften Inschrift bei einem Rundgang zeigte, war Pfahl fasziniert und machte sich auf die Suche nach der Bedeutung.

"Ich bin bei der Recherche in viele Sackgassen geraten. In einem Buch über antike Numismatik, also Münzkunde, bin ich auf die richtige Spur gekommen", erzählt der Archäologe. Darin war eine Schrifttabelle der antiken indischen Kharoshthi-Schrift abgebildet, die mit den eingeritzten Schriftzügen auf dem Messergriff übereinstimmten. Die Schrift wurde unter anderem in Niya verwendet wurde. Die Handelsmetropole lag in der Taklamakan-Wüste im heutigen China, genauer in Xinjang, der autonomen Uiguren-Region.

In der antiken Kharoshthi-Schrift steht auf dem Messergriff "Ehre verleihende Gabe für Herrn Tadara" geschrieben. Bild: Stadt Wels

Dort verortete der Berliner Indologe Harry Falke, der als einer von wenigen Experten im deutschen Raum die Schrift lesen kann, die Herkunft des Stücks und konnte 105 Jahre nach der Entdeckung endlich die Inschrift entziffern: "Ehre verleihende Gabe für Herrn Tadara". Ein Ehrengeschenk für einen Mann namens Tadara also.

6000 Kilometer lange Reise

Da der Griff eine Geschenkinschrift in einer Sprache und Schrift trägt, die nur am Herstellungsort verstanden wurden, dürfte er nicht durch Handel nach Wels gekommen sein. Das deute darauf hin, dass der ursprüngliche Besitzer des Messers die rund 6000 Kilometer lange Reise von Südchina ins antike Wels auf sich genommen hatte, erklärt Pfahl: "Warum diese Person eine solche Weltreise auf sich genommen hat, lässt sich aber nicht mehr sagen. Der Name ist auf jeden Fall nicht römischer Herkunft."

Es ist der westlichste gesicherte Fund eines Stückes, das in der Taklamakan-Wüste hergestellt wurde. "Das zeigt, dass nicht nur Rom selbst, sondern auch das gesamte weströmische Reich über die Handelswege mit dem Osten vernetzt war", sagt Stadtrat Martin Oberndorfer, der für die Welser Museen zuständig ist.

Zu sehen ist der Sensationsfund im Stadtmuseum Minoriten in Wels, Dieses hat Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr geöffnet, am Samstag von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Nähere Informationen gibt es unter

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer