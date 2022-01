Seniorenbund hilft bei der Suche nach Bekanntschaften

Am Donnerstag, 13. Jänner, findet die Auftaktveranstaltung in Wels ab 14 Uhr in der Rainerstraße 8a statt. Dabei führen die Senioren Gespräche mit einer Dauer von vier Minuten, um sich kennenzulernen. Die Gesprächspartner werden mehrmals gewechselt. Am Ende der Veranstaltung können die Teilnehmer entscheiden, wem sie ihre Kontaktdaten geben.

Die Aktion sei eine weitere Maßnahme zur Bekämpfung der Alterseinsamkeit, sagt Landesobmann Josef Pühringer. Wer am 13. Jänner in Wels dabei sein möchte, muss sich anmelden: 0732 / 77 53 11, Mail: organisation@ooe-seniorenbund.at