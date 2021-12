Seltene Krebs-OP ging für Eferdingerin gut aus

Nach einer Routinekontrolle bei einem Internisten wurde bei ihr ein weit fortgeschrittener Nierentumor entdeckt, zudem stellte sich heraus, dass ein Tumorzapfen aus dem Nierentumor in die große Hohlvene bis zum Herzen gewachsen war, eine lebensbedrohliche Situation für die 63-Jährige.

Am Klinikum Wels-Grieskirchen konnte die seltene Operation erfolgreich durchgeführt werden. Die chirurgische Entfernung des Tumors gelang durch ein interdisziplinäres Team aus den Fachbereichen Anästhesiologie, Urologie, Herz- und Gefäßchirurgie sowie Radiologie. Die Eferdingerin hat den Eingriff sehr gut überstanden, ihr geht es wieder gut, der Tumor wurde vollständig entfernt.

"Der Tumorzapfen, der sich gebildet hatte, befand sich in der Hohlvene, die zum Herzen führt", erklärt Clemens Wiesinger, Leiter der Abteilung für Urologie am Klinikum Wels-Grieskirchen. Bei einem Abriss des Tumorzapfens wäre eine potenziell tödliche Lungenembolie die Folge gewesen, sagt Hans Joachim Geißler, Standortleiter der Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie am Klinikum.

Die Herausforderung sei laut Urologe Wiesinger gewesen, während der OP den Kreislauf der Frau stabil zu halten und den gesamten Tumor zur Gänze zu entfernen beziehungsweise zu vermeiden, dass der Tumorzapfen während der OP abreißt.