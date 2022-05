Sekundenschlaf: Pkw überschlug sich

Kurz am Steuer eingenickt ist am Freitag gegen 16:30 Uhr ein 45-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Kirchdorf: Der Mann war mit seinem Vater auf der Flugplatzstraße in Wels unterwegs, als sein Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam, zwei Bäume touchierte und auf dem Dach liegend auf dem Geh- und Radweg neben der Straße zum Stillstand kam.

Sowohl der Lenker als auch dessen am Beifahrersitz mitfahrender Vater waren nach dem Unfall ansprechbar. Sie wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Wels gebracht, teilte die Polizei am Abend mit.