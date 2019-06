Sekundenschlaf: Autos kollidierten

Eine 65-Jährige aus Wels fuhr kurz nach Mittag auf der B134 Richtung Wels. In einer 60-km/h-Zone in der Ortschaft Breitwiesen (Gemeinde Wallern) schlief die Frau am Steuer kurz ein. Das Auto geriet auf die Gegenfahrbahn, wo es mit dem Pkw einer 27-Jährigen aus dem Bezirk Eferding kollidierte.

Beide Lenkerinnen wurden leicht verletzt. Die Pensionistin wurde mit der Rettung in das Klinikum Wels gebracht.