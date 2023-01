Sektion für Football-Talente

Um auch den jungen Fans in der Altersgruppe von sechs bis zwölf Jahren die Möglichkeit zum Footballspielen zu bieten, haben die Huskies Wels vor einem halben Jahr die Sektion "Flag Football" gegründet. Trainiert wird auf dem Sportplatz der MS Wels-Pernau und im Winter auf dem Kunstrasenplatz der NMS Vogelweide. Ein Einstieg in das Training ist jederzeit möglich, einfach vorbeikommen – jeden Montag von 17 bis 18 Uhr. Für die erwachsenen Fans gibt es den nächsten Höhepunkt am 12. Februar – da findet die 57. Super Bowl statt. Die Huskies laden in Österreich zur großen Super-Bowl-Party ab 20 Uhr im Sportclub Niners in der Innenstadt. Tickets gibt es im Internet unter huskies-wels.at

