Seit 40 Jahren ohne Führerschein unterwegs: Verfolgungsjagd in Wels

Man kann wohl von Glück reden, dass diese rücksichtlose Fahrt nicht in einem Drama geendet hat: Bei der Flucht vor der Polizei hat ein 70-jähriger Welser am Montagnachmittag Verkehrsregeln konsequent ignoriert und somit nicht nur sich, sondern auch andere Autofahrer in Gefahr gebracht. So fuhr der Pensionist mit 80 km/h durch die 30er-Zone, missachtete Einbahnstraßen, überholte mehrmals trotz Gegenverkehrs und überquerte bei Rotlicht eine Eisenbahnkreuzung.

Auf einem Großteil der Strecke, die durch die Innenstadt, den Stadtteil Lichtenegg und die Noitzmühle führte, folgte ihm die Polizei mit Blaulicht und Folgetonhorn. Eine Streife war zunächst gegen 15:10 Uhr auf der Maria-Theresia-Straße wegen seiner auffälligen Fahrweise auf den Wagen aufmerksam geworden. Der Mann am Steuer reagierte aber nicht auf die Anhaltezeichen, sondern stieg aufs Gaspedal.

Dutzende Anzeigen

Bei der Nachfahrt erhärtete sich der Verdacht der Beamten, dass es sich bei dem Lenker um einen amtsbekannten Schwarzfahrer handeln könnte. Mehrere Streifen wurden zur Wohnadresse des Mannes beordert, wo die riskante Flucht schließlich endete. Tatsächlich war der 70-Jährige seit 40 Jahren ohne Lenkberechtigung unterwegs und war heute schon zweimal ohne Führerschein erwischt worden.

Gegenüber der Polizei beteuerte er sofort seine Dummheit und meinte, dass er sich vor sich selbst und seiner Tat erschreckt habe. Ein Alkovortest war negativ, die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel wurde abgenommen. Den Verkehrssünder erwarten dutzende Anzeigen, teilte die Polizei am Montagabend mit.

