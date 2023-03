Seer treten gleich zweimal bei der "Gartenzeit" auf

Gute Nachrichten kommen für Fans der Seer von Manfred Ettinger, Geschäftsführer der diesjährigen Landesgartenschau "Gartenzeit" in Wolfsegg: "Nachdem das erste Konzert am Eröffnungstag, 17. Juni, bereits nach drei Wochen ausverkauft war, haben wir die Gruppe für ein Zusatzkonzert am 18. Juni engagiert."

Nach dem Eröffnungswochenende findet wöchentlich ein "Kulturdonnerstag" vor der genialen Bergkulisse statt. "Uns ist der regionale Bezug aller Künstlerinnen und Künstler wichtig", betont Rupert Schusterbauer, Kulturbeauftragter der "Gartenzeit" und selbst Musiker. Zu den regionalen Größen, die zu sehen und zu hören sein werden, zählen etwa Elvis-Impersonator J. J. King (Timelkam), Jazz-Pianist Martin Gasselsberger (Gaspoltshofen), Schauspieler Fritz Karl (Traunkirchen) mit den OÖ. Concert-Schrammeln und Max The Sax (Haag am Hausruck). "HUNT"-Darsteller Karl Markovics kommt für eine Lesung, und Schauspielkollege Philipp Hochmair, der in seiner Jugend viel Zeit bei den Großeltern in Haag am Hausruck verbracht hat, spielt ein Konzert mit den Österreichischen Salonisten. Mit Daniela Dett & Friends holt die "Gartenzeit" eine Musicalgröße vom Musiktheater Linz nach Hause: Dett ist in Bruckmühl aufgewachsen. An den Wochenenden bespielen insgesamt 24 Musikkapellen die Panoramabühne, verschiedene Vereine organisieren den Barbetrieb. "Eine einzigartige Gartenzeit verdient ein einzigartiges Kulturprogramm", sagt Ettinger.

Die Landesgartenschau findet von 17. Juni bis 24. September in Wolfsegg statt. Informationen zum Programm werden laufend im Internet auf www.gartenzeit-wolfsegg.at ergänzt.

