Seelsorge mit Suppe to go

Seelenfutter gibt es nun jeden Samstag vor Ostern auf dem Welser Wochenmarkt: Die Initiative "Seelsorge unterwegs" bietet Suppen to go an. Seelsorgerinnen und Seelsorger stehen außerdem für Gespräche zur Verfügung. Der Erlös aus dem Suppenverkauf kommt der Aktion "Familienfasttag" zugute.

Die Aktion startet am kommenden Samstag, verschiedene Suppen können in verschlossenen Gläsern erstanden und mitgenommen werden. Die "Suppe to go" wird in Kooperation mit den Gruppen der katholischen Frauenbewegung des Dekanats Wels organisiert. "Für unser Selbstverständnis für eine gerechte Welt hier und jetzt einzutreten, motiviert uns zu solidarischem Handeln", sagt Gertrude Pallanch, eine der Initiatorinnen. Der Erlös des Familienfasttages geht an ausgewählte Projekte vor allem für Frauen und Mädchen auf drei Kontinenten.

Die Seelsorger wollen für die Welserinnen und Welser ein offenes Ohr haben und erlebbar machen, dass Kirche überall dort ist, wo Menschen füreinander da sind.