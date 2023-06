Sechster Welser City-Triathlon: Europas Elite hat sich angesagt

Erst zum sechsten Mal findet der Welser "starlim City Triathlon" heuer am 24. und 25. Juni statt. In dieser vergleichsweise kurzen Zeit konnte das Organisationsteam die Veranstaltung so gut etablieren, dass sie in diesem Jahr erstmals als "Elite Europacup"-Rennen stattfindet – "Das ist also durchaus zackig gegangen", sagt Organisationsleiter Thomas Alt vom 1. Welser Schwimmklub.