Scooter lag quer: Radlerin verletzt

Die Welserin Gertrude L. war am Montag, 19. Juni, um ca. 15.30 Uhr in der Dr.-Koss-Straße unterwegs, als ihr ein Scooter mitten am Radweg die Fahrbahn versperrte, sie wich auf die Straße aus, wollte anschließend wieder über einen Randstein auf den Radweg fahren und kam zu Sturz. Sie zog sich einen schmerzhaften Trümmerbruch am Arm zu, der operiert werden muss. Zeugen werden gesucht, die bestätigen können, dass der Scooter falsch abgestellt wurde, vom Ersthelfer hat die Radfahrerin nur den Vornamen. Er heißt Rene und ist aus Thalheim. Kontakt: Tel. 0650-9213108.

