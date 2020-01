Science Talk mit Welser Tierpark-Chef Gyula Gajdon

Der Tierpark in Wels ist besonders für Familien mit Kindern ein starker Anziehungspunkt. Der Tierpark-Leiter, Gyula Gajdon, wird mit Leo Ludick, dem pädagogischen Berater des Welser Science Centers, beim Science Talk am Sonntag (Beginn: 16.30 Uhr) im Welios über seine vielfältigen Aufgaben sprechen. Neben der guten Betreuung der Tierpark-Bewohner geht es Zoobiologen wie Gajdon auch darum, bedrohte Arten zu schützen und die Besucher des Tierparks für notwendigen Naturschutz zu sensibilisieren. Der Eintritt zum ersten Science Talk des neuen Jahres ist wie immer frei.

Neuerungen im Welios

Das Welios kann 2020 auf einige Neuerungen verweisen. Seit Oktober ist die Informatikecke in Betrieb und erfreut sich großer Beliebtheit. Auf spielerische Weise kann man dort in die Welt der Digitalisierung eintauchen. In der Flugzeugecke erfahren Besucher in verschiedenen Experimenten die Physik des Fliegens. Im Flugsimulator schlüpft man in die Welt der Piloten und dreht eine Runde mit Start und Landung auf dem Welser Flugplatz. Die Sonderausstellung "Superhirn" läuft aktuell in Verbindung mit dem Raum der Illusionen.