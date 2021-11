Science-Talk im Welios mit fünf Kapazundern

In eine neue Runde geht Welios-Berater und OÖNachrichten-Kolumnist Leo Ludick mit dem "Tea Time Science Talk". Die beliebte Veranstaltungsreihe, welche seit vielen Jahren die Wissenschaft in den Mittelpunkt rückt, beginnt wie gewohnt an einem Sonntag um 16.30 Uhr. Am 14. November geht’s los mit Claudia-Elisabeth Wulz, die sich der Teilchenphysik verschrieben hat.