Schwung für Pumptracks

Nach Gunskirchen und Wels freuen sich nun auch die Kinder in Edt über den neuen Kurs mit steilen Kurven und Bodenwellen, auf dem sie mit Rädern, Scootern und Boards Tempo machen. Bürgermeister Alexander Bäck berichtete bei der Eröffnung über die kurze Vorlaufzeit von März bis Juli, in der das Projekt von der Planung bis zur Fertigstellung umgesetzt wurde. Es entstand in Kooperation mit den Stadtumlandgemeinden Lambach, Neukirchen, Stadl-Paura und Edt.