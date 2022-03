Schwimmer brillierten

17 Mal Edelmetall brachte das Team am Wochenende nach Hause. Mit acht ersten Plätzen war Lukas Edl erfolgreichster Aktiver dieser Nachwuchsmeisterschaft. Einen weiteren Einzelsieg feierte Viktor Kopf. Paul Neubauer erschwamm eine Silber- und vier Bronzemedaillen. In den Staffelbewerben gewannen die Welser zweimal Gold und einmal Bronze. In 4×50 m Freistil siegte die Welser Staffel in Rekordzeit.