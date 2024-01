Schwieriger Start für den Welscup am Wochenende

Schneefall und Nebel erschwerten am vergangenen Wochenende den Start für den Welscup: Am Sonntag konnte in Hinterstoder nur das Kinderrennen durchgeführt werden. Die Läufe der Schüler und Erwachsenen mussten aufgrund des ständigen Schneefalls und schlechter Sicht verschoben werden. Trotz großen Einsatzes gelang es den Veranstaltern vom SCU Eberstalzell nicht, den Neuschnee aus den Sturzräumen zu schaffen.

Mit 38 Kindern war die Teilnehmerzahl beim Kinderrennen wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie. Lea Mayrhofer aus Eberstalzell war dabei die strahlende Siegerin: Sie schaffte in beiden Läufen die absolute Bestzeit. Hinter ihr landeten Luca Strasser (ESKA) und Moritz Schartner (TVN).

Bei der Mannschaftswertung führt aktuell der TVN (194 Punkte) vor Eberstalzell (192) und ESKA. Wann die Rennen nachgeholt werden, wird demnächst entschieden.

