Schwerverletzter bei Bergrennen in St. Agatha

Bei einer Trainingsfahrt war ein Teilnehmer aus Deutschland mit seinem Rennwagen ungebremst gegen ein Scheunentor und einen Traktor gekracht. Er wurde mit schweren Verletzungen zum Klinikum Wels geflogen, berichtet die Landespolizeidirektion.

Der Unfall hatte sich gegen 15.20 Uhr ereignet. Der 54-Jährige war ansprechbar. Er sagte zu den Einsatzkräften, dass er in einer Linkskurve am Gas hängen geblieben war. Daraufhin kam der Deutsche mit seinem Wagen rechts von der Fahrbahn ab und fuhr nach etwa 130 Metern ungebremst gegen ein Scheunentor eines Bauernhofs. Danach krachte der Rennwagen noch gegen eine Zugmaschine, die in der Scheune abgestellt war, so die Polizei. Die Erstversorgung erfolgte durch den Notarzt, anschließend wurde der Schwerverletzte ins Krankenhaus gebracht.

