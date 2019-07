Schwer verletzt: Arbeiter fiel aus Arbeitskorb bei Ampelanlage

Ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Eferding fuhr gegen 11:15 Uhr im Stadtgebiet von Eferding mit einem Sattelzugfahrzeug samt Sattelaufleger auf der Schartener Landesstraße Richtung Passau. Zur gleichen Zeit war ein 45-jähriger Linzer bei der Kreuzung der Schartener Landesstraße mit der Brandstätter Landesstraße mit Wartungsarbeiten an der Ampelanlage beschäftigt. Er befand sich in einem Arbeitskorb in etwa vier Meter Höhe.

Der Lkw-Lenker bog an der Kreuzung in die Brandstätter Landesstraße ein und berührte dabei mit der oberen Kante des Sattelauflegers den Arbeitskorb. Der 45-Jährige stürzte aus dem Korb auf das Dach des Sattelauflegers und von dort auf die Fahrbahn. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Klinikum Wels gebracht.