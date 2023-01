Schwerpunkt "Umwelt" für Mittelschüler

Die Lehrer bringen den Schülern wichtige Öko-Themen in einer eigenen Umweltstunde, bei Exkursionen und fächerübergreifend näher. Dazu gehört auch das Thema Mülltrennung, -vermeidung und Recycling. Fixpunkte sind eine gemeinsame Müllsammelaktion in der Gemeinde, bei der die Umwelt von achtlos weggeworfenem Müll befreit wird, sowie eine Exkursion zum Altstoffsammelzentrum in Wallern, bei der erklärt wird, wie die Stoffe wiederverwertet werden.