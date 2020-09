Schwerer Unfall in Eberstalzell: Lenker eines weißen Kombi gesucht

Die Polizei Sattledt sucht nun nach dem Kombi-Fahrer. Es dürfte sich um einen Ford handeln.

Der unbekannte Lenker ist am Montag gegen 12.30 Uhr von einer Zufahrt rechts in die Großendorfer Straße (L1244) eingebogen. Ein 47-jähriger Welser, der gerade Richtung Großendorf unterwegs war, musste ausweichen. Dabei geriet er mit seinem Pkw über das linke Bankett in den Straßengraben. Dort wurde das Auto in die Luft geschleudert. Nach mehreren Überschlägen blieb es schließlich im rechten Straßengraben auf dem Dach liegen, berichtet die Polizei.

Ein Anrainer half dem Lenker aus dem völlig zerstörten Pkw. Der 47-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. Um den zweiten beteiligten Lenker auszuforschen, bittet die Polizei Sattledt um Hinweise unter der Telefonnummer 059133 4184.

