Schwangere und Kleinkind bei Auffahrunfall verletzt

Der Auffahrunfall ereignete sich gegen 10.40 Uhr im Gemeindegebiet von Sipbachzell. Ein 43-jähriger Moldawier aus dem Bezirk Eferding fuhr mit seinem Auto auf der Leombacher Landesstraße Richtung Kematen an der Krems. Vor ihm fuhr ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land mit seinem Auto. Darin befanden sich noch seine hochschwangere 28-jährige Frau und der zweijährige Sohn der beiden.

Der 29-Jährige wollte die Kreuzung mit der Eggendorfer Landesstraße geradeaus überqueren und blieb vor dem dortigen "Halt" stehen. Der 43-Jährige dürfte dies zu spät wahrgenommen haben, leitete eine Notbremsung ein, die zu einer 38 Meter langen Bremsspur führte, krachte dann aber noch mit hoher Wucht in das Heck des 29-Jährigen. Dessen Pkw wurde dadurch 22 Meter nach vorne in die Kreuzung geschleudert. Seine Gattin und der zweijährige Sohn erlitten dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurden in das Klinikum Wels eingeliefert. Die beiden Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Betrunkener Unfallverursacher hat keinen Führerschein

An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Während der Alkotest beim Familienvater negativ verlief, erreichte der 43-Jährige den Wert von 1,84 Promille. Außerdem stellte sich heraus, dass ihm der Führerschein bereits vor zwei Jahren entzogen wurde. Er wird angezeigt.