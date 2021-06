Schwan gesteinigt: 9- und 12-Jährige stellten sich

Aufgrund der medialen Berichterstattung kamen die beiden Mädchen am Montag gemeinsam mit ihren Müttern zur Welser Polizei und stellten sich. Die Mütter verdächtigten zuvor, nachdem sie den Sachverhalt aus der Zeitung gelesen hatten, ihre Töchter, da sie zur besagten Zeit in der Welser Freizeitanlage waren. Die beiden Mädchen zeigten große Reue, schreibt die Polizei in einer Aussendung. Der Sachverhalt wird der Staatsanwaltschaft berichtet.