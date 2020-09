Schulweg wird entschärft

Ein umstrittener Schulweg in Steinhaus hat Proteste betroffener Eltern ausgelöst. Wie berichtet, hätten die Kinder wegen einer Baustelle im Ortszentrum einen schmalen, unbegrenzten Weg unmittelbar neben der Almtalbahn benützen sollen.

Bei einem Lokalaugenschein am Dienstag, zu dem auch ein Verkehrssachverständiger der Bezirkshauptmannschaft Wels-Land gerufen wurde, fand man in Beisein von Bürgermeister Harald Piritsch (FPÖ) eine Alternative. Die von der Eiselsbergstraße kommenden Kinder werden über einen provisorischen und mit Rot markierten Schutzweg über die Hauptstraße geleitet. Dort befindet sich ein Gehsteig, der in Richtung Ortszentrum schmal zusammenläuft. "Wir lassen hier einen massiven Bauzaun errichten. Damit ist sichergestellt, dass die Fußgänger, insbesondere die Schulkinder, vom Verkehr räumlich getrennt sind", erklärt Bezirkshauptfrau Elisabeth Schwetz.