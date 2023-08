Schulstart-Hilfe für Welser Volksschüler

Für viele Familien ist der Schulbeginn vor allem eines: teuer. Die Anschaffung von Schultaschen, Stiften, Heften und anderem Zubehör bedeutet besonders für Haushalte mit kleinem Budget eine große finanzielle Belastung. In Wels werden heuer wieder Eltern von Erstklasslern unterstützt. Die Einmalzahlung beträgt 100 Euro.

Anspruchsberechtigt sind alle Kinder, die in Wels ihren Wohnsitz haben und die 1. Schulstufe der Volksschule besuchen. Eltern von Vorschülern können ebenfalls die Unterstützung beanspruchen, damit entfällt aber die Beihilfe bei Eintritt in die Volksschule. Die Formulare erhalten die Kinder am Schulanfang.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper