Schulmaterial für Erdbebenopfer

Bei einem verheerenden Erdbeben im Vorjahr in Kroatien wurden tausende Gebäude zerstört oder schwer beschädigt. Die Junge ÖVP Grieskirchen möchte helfen und beteiligt sich an einem österreichweiten Projekt, bei dem Schulmaterialien für Familien in den am schwersten betroffenen Regionen gesammelt werden. "Jedes Kind soll eine faire Chance auf eine ordentliche Bildung und eine erfolgreiche Schullaufbahn haben", sagt Bezirksobfrau Regina Schneeberger.