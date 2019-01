Schule behördlich gesperrt

STROHEIM. Seit Montag ist die Volksschule Stroheim behördlich gesperrt, nachdem sich in der 4. Klasse ein Teil der Decke gelöst hatte.

Bild: OÖN

Passiert ist das Ganze zum Glück am Wochenende, der Schaden wurde Montag in der Früh entdeckt. Die Kinder hatten gestern und heute schulfrei. Heute Vormittag haben Statiker ihre Arbeit aufgenommen und überprüfen das Gebäude. Laut Bürgermeister Rudolf Gammer startet morgen in Ausweichquartieren wieder der Schulbetrieb. Der Unterricht wird im Pfarrsaal und im Kindergarten stattfinden.

Die Volksschule in Stroheim (Foto: laumat.at/Lauber)

