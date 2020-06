Die Kürzung von Integrationsstunden stößt in der Neuen Mittelschule Sattledt auf hartnäckigen Widerstand. Im kommenden Schuljahr soll am Standort das wöchentliche Kontingent für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf von 84 auf 51 Stunden reduziert werden. "Das bedeutet, dass im kommenden Schuljahr zwei Kollegen die Schule verlassen müssen. Einem dritten Lehrer werden die Stunden um die Hälfte gekürzt", berichtet eine Lehrkraft, die anonym bleiben will.