Schüler wehren sich gegen Verkehrschaos vor Schule

In einem handgeschriebenen Brief, der die Welser Stadtpolitiker am Dienstag erreicht hat, fordern die Kinder der Volksschule 4 im Welser Stadtteil Pernau Maßnahmen gegen das tägliche Verkehrschaos vor ihrer Schule. Unterstützt von der Direktorin und dem Lehrerteam brachten die 283 Kinder der Volksschule ihr Anliegen mit ihrer Unterschrift vor.