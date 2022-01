Schüler schlüpften in die Rolle von Parlamentariern

Sie diskutierten in Englisch über Themen wie Umwelt, Bildung, Jugendbeschäftigung, gesellschaftliche Herausforderungen durch die Digitalisierung sowie Internet- und Mediensicherheit. Ausgerichtet wurde das MEP Austria vom WRG/ORG der Franziskanerinnen in Wels.

Wäre eine Präsenzveranstaltung möglich gewesen, hätten die Jungparlamentarier in den Räumlichkeiten des OÖ. Landtags debattiert. So saßen die jungen Herren in Anzug und Krawatte, die Damen im Kostüm vor den Computern, im Hintergrund die Flaggen der Bundesländer, die sie vertreten. "Am Samstag wurden Resolutionen erarbeitet und am Sonntag ins Plenum eingebracht. Sie wurden nach den exakten Gesprächsregeln des Europäischen Parlaments diskutiert und die Resolutionen beschlossen oder abgelehnt", sagt Direktor Georg König.

Das Programm "Model European Parliament" (MEP) soll bei Jugendlichen das Interesse an Europa und an der aktiven Teilnahme an Demokratie wecken, indem sie in die Rolle eines EU-Mandatars oder einer -Mandatarin schlüpfen. Die nationale Sitzung in Oberösterreich ist gleichzeitig auch die Qualifikation für die österreichische Vertretung der EU-27+MEP-Sitzungen in Bukarest und Sofia.