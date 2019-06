Schüler erlaufen 17.400 Euro für zwei Welser Lerncafés

Ein beachtenswertes Spendenergebnis kann die 7a des BRG Wels Wallererstraße vorweisen. Im Wahlpflichtgegenstand TheoPrax wurde ein Schülerteam in diesem Schuljahr mit einen Spendenprojekt für die Caritas Lerncafés in der Vogelweide und der Pernau betraut. Dem Team unter der Leitung von Valentin Hingsamer und Professorin Judith Hollinetz gelang es, 17.400 Euro an Spendengeldern für die Lerncafés zu sammeln.

Dieser Erfolg wurde durch eine Reihe von Aktivitäten möglich, die vom TheoPrax-Team geplant und durchgeführt wurden: Das Projekt wurde bei einem Sonntagsgottesdienst in der Evangelischen Kirche in Wels und in der Pfarre St. Franziskus vorgestellt, in der Schule fand ein Fastensuppenverkauf statt und ein Benefizlauf an der Schule wurde organisiert.

Beim "LaufWunder", das die Young Caritas heuer gemeinsam mit 33 Schulen und mehr als 6000 Kindern durchführte, sammelten die Welser Gymnasiasten dank privater Sponsoren mit jedem gelaufenen Kilometer Geld für ihr Sozialprojekt.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit diesem Geldbetrag Schülerinnen und Schüler aus schwierigen sozialen Verhältnissen dabei unterstützen können, weiterhin Lernnachhilfe zu erhalten, um einen positiven Schulabschluss erwerben zu können", sagt Judith Hollinetz.

