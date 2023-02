Schüler der VS 4 Wels spendeten für Erdbebenopfer

Schülerinnen und Schüler der 3ci-Klasse der Volksschule 4 Pernau zeigten sich nach dem verheerenden Erdbeben, das in den frühen Morgenstunden des 6. Februars in der Türkei und Syrien ganze Städte verwüstet hatte, sehr betroffen. Die Kinder wollten den Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind sowie Essen, Wasser und Hygieneartikel benötigen, sofort helfen.

Die Schüler veranstalteten mit Unterstützung der Klassenlehrerin Lea Zukic einen Jausenverkauf für die ganze Schule – und der war ein voller Erfolg. Das Jausenbuffet wurde von zahlreichen Mädchen und Buben sowie Lehrern gestürmt und die Spendenbereitschaft war groß. So kamen insgesamt 1400 Euro zusammen. Das Geld konnte sogleich an die "Nachbar in Not"-Stiftung und das Rote Kreuz übergeben werden und wird dort für die Hilfe vor Ort verwendet. Die Schüler sind sehr stolz auf den Erfolg ihres Projekts und freuen sich, dass sie den Menschen in der Türkei und Syrien helfen können.

